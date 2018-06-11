Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları ve çeyrek altın fiyatları hafta sonunun ardından merakla takip ediliyor. Çeyrek altın fiyatları hem yatırım yapanların hem de hediyelik olarak altını tercih edenlerin en çok tükettiği ürünler arasında gelirken, değeri de merakla takip ediliyor. Peki altın piyasasındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları bu sabah güne 186.85 gram fiyatı ile piyasalarda açılış yaptı. Çeyrek altın fiyatları şuan için 307 liradan işlem görürken, cumhuriyet altını 1263 liradan satılıyor.
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