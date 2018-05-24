Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki son durum
Altın piyasalarındaki son durumu ve önemli gelişmeleri takip eden yatırımcılar, güncel altın fiyatlarını sorguluyor. Özellikle Türk kültüründe doğum ve düğün gibi durumlarda sıklıkla hediyelik olarak tercih edilen çeyrek altının son durumu ve ne kadar olduğu da merakla araştırılıyor. Haftanın dördüncü işlem gününün başlamasıyla birlikte güncel altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar ve yatırımcılar, 24 Mayıs altın fiyatlarının son durumu hakkında sorgulama yapmaya başladı. Peki, altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
Öğle saatlerinin gelmesiyle birlikte altın fiyatları hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Altın piyasalarındaki son durumu ve önemli gelişmeleri takip eden yatırımcılar, güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durumu öğrenmek istiyor. Bunun yanında son durumu en çok merak edilen altın türü ise çeyrek altın oldu. Hediyelik altın almak isteyenlerin gözdesi olan çeyrek altın, hafta sonun yaklaşmasıyla birlikte en çok konuşulan konulardan biri oldu. İşte, altın piyasalarından son bilgiler ve önemli gelişmeler...
24 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Altın almak ya da elindeki altını bozdurmak isteyen vatandaşlar altın fiyatları hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar internette 'Çeyrek altın ne kadar? ' Gram altında son durumu ne oldu?' gibi sorularına yanıt arıyor. İşte altın fiyatlarındaki son durum...
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Düğün sezonun yaklaşmasıyla birlikte fiyatı en çok merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. Vatandaşların sıklıkla tercih ettiği çeyrek altın 319 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Gram altının fiyatı sabah saatlerinden bu yana, 195.07 lira seviyelerinde seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği Cumhuriyet altını ise 1.300 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü ola yarım altın 637 lira civarlarında işlem görmeye devam ediyor.
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