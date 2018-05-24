Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki son durum

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÇeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki son durum
GeriEkonomi Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki son durum
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
24.05.2018 - 13:53, Son Güncelleme:

Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki son durum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki son durum

Altın piyasalarındaki son durumu ve önemli gelişmeleri takip eden yatırımcılar, güncel altın fiyatlarını sorguluyor. Özellikle Türk kültüründe doğum ve düğün gibi durumlarda sıklıkla hediyelik olarak tercih edilen çeyrek altının son durumu ve ne kadar olduğu da merakla araştırılıyor. Haftanın dördüncü işlem gününün başlamasıyla birlikte güncel altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar ve yatırımcılar, 24 Mayıs altın fiyatlarının son durumu hakkında sorgulama yapmaya başladı. Peki, altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

Öğle saatlerinin gelmesiyle birlikte altın fiyatları hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Altın piyasalarındaki son durumu ve önemli gelişmeleri takip eden yatırımcılar, güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durumu öğrenmek istiyor. Bunun yanında son durumu en çok merak edilen altın türü ise çeyrek altın oldu. Hediyelik altın almak isteyenlerin gözdesi olan çeyrek altın, hafta sonun yaklaşmasıyla birlikte en çok konuşulan konulardan biri oldu. İşte, altın piyasalarından son bilgiler ve önemli gelişmeler...

24 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın almak ya da elindeki altını bozdurmak isteyen vatandaşlar altın fiyatları hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar internette 'Çeyrek altın ne kadar? ' Gram altında son durumu ne oldu?' gibi sorularına yanıt arıyor. İşte altın fiyatlarındaki son durum...

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Düğün sezonun yaklaşmasıyla birlikte fiyatı en çok merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. Vatandaşların sıklıkla tercih ettiği çeyrek altın 319 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Gram altının fiyatı sabah saatlerinden bu yana, 195.07 lira seviyelerinde seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği Cumhuriyet altını ise 1.300 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü ola yarım altın 637 lira civarlarında işlem görmeye devam ediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Sorunsuz bir çatı yapımı uzmanlık ister! Güvenli bir çatı için 7 öneri

Şimşek ve Çetinkaya yabancı yatırımcılarla görüşecek

Bakan Ağbal açıkladı: Çalışmalar tamam, seçim sonrası....

“Hedefimiz küçük bir Mercedes-Benz Türk olmak”