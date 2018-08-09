Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, çeyrek altında son durum
Öğle saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte altın fiyatlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden altının son durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Yeni günün başlaması ve piyasaların açılmasıyla birlikte, günün en çok konuşulan konularından biri altın fiyatları oldu. Altın almak ya da elindeki altını bozdurmak isteyen vatandaşlar altın fiyatları hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları...
9 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Altın fiyatları konusunda araştırmalar piyasaların açılmasıyla birlikte yoğunluk kazandı. Altın piyasalarının nabzını tutmak isteyen vatandaşlar, son günlerde değer kazanan altın fiyatlarının genel durumu hakkında fikir edinmek adına araştırma yapıyor. İşte, 'Altın fiyatları ne kadar oldu?' sorusunun yanıtı...
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Özellikle hafta sonunun yaklaşmasıyla birlikte fiyatı en çok merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. Piyasalarda 334 lira civarında satılan çeyrek altının alış fiyatı ise 327 lira seviyelerinde.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Sabah saatlerinden itibaren yükseliş trendinde olan gram altının fiyatı ise 210,40 lira seviyelerinde işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği altın türü ise hiç kuşkusuz Cumhuriyet altını. Piyasaların gözdesi Cumhuriyet altını 1,358 liradan alınırken 1,370 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü ola yarım altın da 669,90 lira civarından işlem görmeye devam ediyor.
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