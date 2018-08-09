Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, çeyrek altında son durum

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları ne kadar oldu? İşte, çeyrek altında son durum
GeriEkonomi Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, çeyrek altında son durum
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
09.08.2018 - 10:13, Son Güncelleme:

Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, çeyrek altında son durum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, çeyrek altında son durum

Öğle saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte altın fiyatlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden altının son durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Yeni günün başlaması ve piyasaların açılmasıyla birlikte, günün en çok konuşulan konularından biri altın fiyatları oldu. Altın almak ya da elindeki altını bozdurmak isteyen vatandaşlar altın fiyatları hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları...

9 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları konusunda araştırmalar piyasaların açılmasıyla birlikte yoğunluk kazandı. Altın piyasalarının nabzını tutmak isteyen vatandaşlar, son günlerde değer kazanan altın fiyatlarının genel durumu hakkında fikir edinmek adına araştırma yapıyor. İşte, 'Altın fiyatları ne kadar oldu?' sorusunun yanıtı...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Özellikle hafta sonunun yaklaşmasıyla birlikte fiyatı en çok merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. Piyasalarda 334 lira civarında satılan çeyrek altının alış fiyatı ise 327 lira seviyelerinde.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Sabah saatlerinden itibaren yükseliş trendinde olan gram altının fiyatı ise 210,40 lira seviyelerinde işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği altın türü ise hiç kuşkusuz Cumhuriyet altını. Piyasaların gözdesi Cumhuriyet altını 1,358 liradan alınırken 1,370 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü ola yarım altın da 669,90 lira civarından işlem görmeye devam ediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI ANLIK TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İlk 6 ayda yüzde 55 büyüdü

‘Konut alan yabancıya oturum izni noterde verilsin’

Denetimler tamamlandı: Birliği zarara uğrattılar

Soydan: Fındığı denize dolmuş durumda