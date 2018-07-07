Altın fiyatları ne kadar oldu? 7 Temmuz cumartesi çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı dalgalı bir kurda seyrederken dün akşam kapanışta değer kaybı yaşandı. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Hafta sonları hem hediyelik olarak hem de yatırım amacıyla altın piyasasında hareketli olan çeyrek altın ve gram altın ne kadar sorusu internette sıkça aranan konular arasında yerini alıyor. Peki 7 Temmuz cumartesi çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları bir birim geriledi. Altının gram fiyatı 184.64 liradan işlem görürken 184.51 liradan geri alınıyor.
Çeyrek altın fiyatları ise 303.02 liradan satılırken, 296.26 liradan geri bozdurulabiliyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1241 liradan işlem görürken, 1229 liradan geri verilebiliyor.
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