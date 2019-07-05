Altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatlarının güncel durumu için araştırmalar haftanın son işlem gününde de devam ediyor. Analistler, hafta ortasında yaptığı piyasa değerlendirmesinde jeopolitik risklerin altın yatırımcıları tarafından dikkatle izlendiğini belirtmişti. Peki, altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte, 5 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatı
255,29 liradan alınan gram altın, 255,34 liraya satışa sunuluyor. 406, 48 liradan alınan çeyrek altın, 415,70 TL’ye, bin 682 liradan alınan cumhuriyet bin 708 liraya alıcılarını bekliyor.
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ALTININ DÜNKÜ KAPANIŞI
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 254,60 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 254,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 254,60 liradan, bin 676 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 697 liradan, 232 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 236 liradan, bin 638 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 658 liradan, 819 liradan alınan Yarım Ziynet 829 liradan ve 410 liradan alınan Çeyrek Ziynet 415 liradan satıldı.
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