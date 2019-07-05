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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
05.07.2019 - 09:18, Son Güncelleme:

Altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatı

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Altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatlarının güncel durumu için araştırmalar haftanın son işlem gününde de devam ediyor. Analistler, hafta ortasında yaptığı piyasa değerlendirmesinde jeopolitik risklerin altın yatırımcıları tarafından dikkatle izlendiğini belirtmişti. Peki, altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte, 5 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatı

255,29 liradan alınan gram altın, 255,34 liraya satışa sunuluyor. 406, 48 liradan alınan çeyrek altın, 415,70 TL’ye, bin 682 liradan alınan cumhuriyet bin 708 liraya alıcılarını bekliyor.

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ALTININ DÜNKÜ KAPANIŞI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 254,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 254,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 254,60 liradan, bin 676 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 697 liradan, 232 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 236 liradan, bin 638 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 658 liradan, 819 liradan alınan Yarım Ziynet 829 liradan ve 410 liradan alınan Çeyrek Ziynet 415 liradan satıldı.

 

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