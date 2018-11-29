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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
29.11.2018 - 09:26, Son Güncelleme:

29 Kasım öğle saatlerinde altın fiyatları ne kadardan seyrediyor?

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29 Kasım öğle saatlerinde altın fiyatları ne kadardan seyrediyor?

Gün ortasına gelinmesiyle birlikte 29 Kasım Perşembe gününün altın fiyatları sorgulanmaya devam devam ediliyor. Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları hakkında detayları sorgulayan vatandaşlar, internet üzerinden anlık bilgileri araştırmaya başladı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, güncel bilgilerle altın fiyatları

Öğle saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte altın fiyatlarına yönelik araştırmalar da yoğunlaşmaya başladı. Altının gram fiyatı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 8 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesi olan 204,4 lirayı gördü. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, 29 Kasım piyasalardan en son altın fiyatları...

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Bugüne de düşüşle başlayan gram altın 203.8 lira ile 8 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Altının gram fiyatı, saat 12.00 itibarıyla 203,8 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 336 lira, Cumhuriyet altını da 1.372 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,44 primle 1.225,6 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün akşam ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı konuşmada, "Faiz oranları, tarihi standartlara göre hala düşük ve ekonomi için nötr olacağı tahmin edilen seviyelerin biraz altında seyrediyor." ifadelerini kullandığını anımsattı.

Powell'ın "kademeli faiz artışlarının etkisinin belirsiz olduğunu ve bunları görebilmenin bir yıl ya da daha uzun bir süre alabileceğini" söylediğini belirten Memiş, "Powell’ın konuşmasından ABD’nin doğal faiz oranına yaklaştığı, Fed'in faiz artış sürecinin duraksama dönemine girebileceği sonucunu çıkardığımızı belirtmek isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, ons altın fiyatının, Powell'ın konuşmasının ardından toparlandığını, ons altının teknik olarak 1.227 doları yukarı yönlü kırması halinde 1.235 ve 1.255 dolara kadar yükselebileceğini söyledi.

Altının ons fiyatında etkili olacak diğer bir önemli gündemin de yarın başlayacak G20 Zirvesi olduğunu ifade eden Memiş, özellikle ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşına ilişkin haber akışının yatırımcılar tarafından takip edileceğini bildirdi.

Memiş, yurt içinde dolar kurunun gerilemesiyle gram altının değer kaybettiğini ve 202 liranın destek, 207 liranın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

ALTIN DÜNÜ NASIL KAPADI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,39 azalışla 205,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 335,00 lira, Cumhuriyet altını 1.372,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,39 düşüşle 205,20 liradan işlem gördü.

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