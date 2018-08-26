Altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatı
Vatandaşların altın fiyatlarına ilgisi piyasaların kapalı olduğu tatil günlerinde de devam ediyor. Uzun Kurban Bayramı tatili ardından altın piyasası yeniden hareketlenecek. Peki, yatırımcıların gözdesi gram ve çeyrek altın fiyatı en son ne kadar olmuştu?
Bayram tatili ardından yoğun bir haftaya başlangıç yapacak olan vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri de altın fiyatları oldu. Yatırımlarını doğru bir şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, hem serbest piyasadaki hem de Kapalı Çarşı’daki altın satış fiyatlarını merak ediyor. Gram altının Kapalıçarşı'daki alış fiyatı 232,96 lira, satış fiyatı ise 233,06 lira oldu. Peki, serbest piyasada altın fiyatları ne kadar?
GRAM ALTIN NE KADAR?
232,96 liradan alınırken, 233,06 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Çeyrek altın ise 365,92 liradan alınırken 375,66 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Yarım altın da 729,55'den alınırken 751,33 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1.520,00 liradan alınıp 1.540,00 liradan satılıyor.
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