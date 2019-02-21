Altın fiyatları ne kadar oldu? 21 Şubat çeyrek altında son durum
Yatırımlarını doğru şekillendirmek isteyen vatandaşlar, hem Kapalıçarşı hem de serbest piyasadaki altın fiyatlarını anlık takip ediyor. Bu kapsamda 21 Şubat altın piyasalarında son durum vatandaşlar vatandaşlarca araştırılıyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Altının gram fiyatı ne kadar?
Piyasaların açılış saatinin yaklaşmasıyla birlikte altın fiyatlarının son durumuna yönelik anbean takip hız kazandı. 21 Şubat çeyrek altın ve gram altın fiyatları hakkında internet üzerinden sorgulama yapan vatandaşlar, özellikle Kapalıçarşı'daki son durumu merak ediyor. İşte, piyasalardan güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükseliş trendiyle başladı. 21 Şubat'ta altının gram fiyatı 229 TL seviyelerinde işlem görüyor. Yatırımcıların gözdesi çeyrek altının alış fiyatı 366 TL iken satış fiyatı 375 TL seviyelerinde işlem görüyor.
Fiyatı ve son durumu merak edilen bir diğer altın türü ise Cumhuriyet altını; piyasalardan 1.520 TL'ye alınan Cumhuriyet altını, 1.543 TL seviyelerinde satılıyor.
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