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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
21.02.2019 - 08:16, Son Güncelleme:

Altın fiyatları ne kadar oldu? 21 Şubat çeyrek altında son durum

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Altın fiyatları ne kadar oldu? 21 Şubat çeyrek altında son durum

Yatırımlarını doğru şekillendirmek isteyen vatandaşlar, hem Kapalıçarşı hem de serbest piyasadaki altın fiyatlarını anlık takip ediyor. Bu kapsamda 21 Şubat altın piyasalarında son durum vatandaşlar vatandaşlarca araştırılıyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Altının gram fiyatı ne kadar?

Piyasaların açılış saatinin yaklaşmasıyla birlikte altın fiyatlarının son durumuna yönelik anbean takip hız kazandı. 21 Şubat çeyrek altın ve gram altın fiyatları hakkında internet üzerinden sorgulama yapan vatandaşlar, özellikle Kapalıçarşı'daki son durumu merak ediyor. İşte, piyasalardan güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları güne yükseliş trendiyle başladı. 21 Şubat'ta altının gram fiyatı 229 TL seviyelerinde işlem görüyor. Yatırımcıların gözdesi çeyrek altının alış fiyatı 366 TL iken satış fiyatı 375 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Fiyatı ve son durumu merak edilen bir diğer altın türü ise Cumhuriyet altını; piyasalardan 1.520 TL'ye alınan Cumhuriyet altını, 1.543 TL seviyelerinde satılıyor.

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