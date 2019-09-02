Altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Eylül tarihli gram ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatların ilgi haftanın ilk işlem gününde devam ediyor. 30 Ağustos Zafet Bayram'ından bu yana kapalı olan altın piyasasının son durumunu merak eden vatandaşlar, özellikle gram ve çeyrek altının güncel fiyatını merak ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Eylül tarihli gram ve çeyrek altın fiyatı
Serbest piyasada dolar 5,8340 liradan, euro ise 6,4160 liradan haftaya başladı. Gram altın 285,66 lira, çeyrek altın 465,16 lira ve Cumhuriyet altını 1.913 liradan işlem görüyor.
İstanbul Kapalıçarşı'da 5,8320 liradan alınan dolar 5,8340 liradan, 6,4140 liradan alınan euro ise 6,4160 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,83 liradan, euro ise 6,45 liradan satılmıştı.
Geçen hafta altın ve döviz kazandırdı
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,32 artışla 289,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,27 kazançla 1.924,00 liraya yükseldi.
Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların
satış fiyatı yüzde 1,13'lük primle 5,8320 lira, avronun satış fiyatı da yüzde
1,06'lık artışla 6,4540 liraya yükseldi. Geçen hafta 7,0660 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,52'lik kazançla kazançla 7,1030 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,85 değer kazanarak 5,9190 liradan alıcı buldu.
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