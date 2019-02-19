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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
19.02.2019 - 07:23, Son Güncelleme:

Altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Şubat çeyrek altın ve gram altın fiyatları

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Altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Şubat çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Yeni günün başlamasıyla birlikte, altın fiyatlarının güne düşüşle mi yoksa yükselişle mi başladığı, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Dalgalı bir grafik seyreden altın fiyatlarının yeni günde ne kadardan işlem gördüğü, sabahın ilk saatlerinden beri yoğun şekilde ilgiyle takip ediliyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

19 Şubat Salı gününün başlamasıyla birlikte özellikle altının gram fiyatı ve çeyrek altının son durumuna yönelik araştırmalar hız kazandı. Dün akşam, Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,39 artışla 226,80 liradan tamamlamıştı. İşte, piyasalarda güncel altın fiyatlarında son durum...

19 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları güne düşüş trendiyle başladı. 19 Şubat'ta altının gram fiyatı 226,16 TL seviyelerinde işlem görüyor. Yatırımcıların gözdesi çeyrek altının alış fiyatı 360,88 TL iken satış fiyatı 369 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Fiyatı ve son durumu merak edilen bir diğer altın türü ise Cumhuriyet altını; piyasalardan 1.493 TL'ye alınan Cumhuriyet altını, 1.516 TL seviyelerinde satılıyor.

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