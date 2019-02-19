Altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Şubat çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Yeni günün başlamasıyla birlikte, altın fiyatlarının güne düşüşle mi yoksa yükselişle mi başladığı, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Dalgalı bir grafik seyreden altın fiyatlarının yeni günde ne kadardan işlem gördüğü, sabahın ilk saatlerinden beri yoğun şekilde ilgiyle takip ediliyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
19 Şubat Salı gününün başlamasıyla birlikte özellikle altının gram fiyatı ve çeyrek altının son durumuna yönelik araştırmalar hız kazandı. Dün akşam, Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,39 artışla 226,80 liradan tamamlamıştı. İşte, piyasalarda güncel altın fiyatlarında son durum...
19 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI
Altın fiyatları güne düşüş trendiyle başladı. 19 Şubat'ta altının gram fiyatı 226,16 TL seviyelerinde işlem görüyor. Yatırımcıların gözdesi çeyrek altının alış fiyatı 360,88 TL iken satış fiyatı 369 TL seviyelerinde işlem görüyor.
Fiyatı ve son durumu merak edilen bir diğer altın türü ise Cumhuriyet altını; piyasalardan 1.493 TL'ye alınan Cumhuriyet altını, 1.516 TL seviyelerinde satılıyor.
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