Altın fiyatları ne kadar oldu? 16 Mart çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatlarının yeni günde ne kadar olduğunu merak eden vatandaş ve yatırımcılar, haftanın son gününde altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından, çeyrek altın ve cumhuriyet altınının alış ve satış fiyatları belli olmaya başladı. Peki 16 Mart'ta güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadardan işlem görüyor? İşte altın piyasalarındaki son güncel rakamlar...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR

Yatırımcıların en çok merak ettiği altın çeşidi olan çeyrek altın 269,85 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı ve ardından 165,95 lira seviyesinde sabit kalarak dengelendi

YARIM ALTIN NE KADAR?

16 Mart cuma günü yarım altın 539,70 lira seviyelerinde işlem görüyor

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Birikim yapan vatandaşların tercih ettiği Cumhuriyet altını 1.104 liradan satılıyor.

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