Altın fiyatları günü nasıl tamamladı? 15 Mayıs Kapalıçarşı altın fiyatları
Çeyrek altın fiyatları güne 409,54 liradan, gram altın ise 253,09 liradan başladı. Bununla beraber, özellikle altın alım satımı yapan vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını merak edip internetten sorgulamaya başladı. Peki, altın fiyatları günü nasıl tamamladı? İşte, 15 Mayıs Kapalıçarşı altın fiyatları
Altın piyasalarındaki son durumu ve önemli gelişmeleri takip eden yatırımcılar, güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durumu öğrenmek istiyor. Özellikle Türk kültüründe doğum ve düğün gibi durumlarda sıklıkla hediyelik olarak tercih edilen çeyrek altın fiyatları sorgulanıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 411,00 lira, Cumhuriyet altını 1.682,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,48 yükselişle 252,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 250,80 251,00 252,00 252,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.653,00 1.674,00 1.661,00 1.682,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 229,00 233,00 230,00 234,00
Lira(Tam) Ziynet 1.615,00 1.635,00 1.623,00 1.643,00
Yarım Ziynet 808,00 818,00 812,00 822,00
Çeyrek Ziynet 404,00 409,00 406,00 411,00,
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?
Yeni günün başlaması ve piyasaların açılmasıyla birlikte, günün en çok konuşulan konularından biri altın fiyatları oldu. Altın almak ya da elindeki altını bozdurmak isteyen vatandaşlar altın fiyatları hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor. İşte, 15 Mayıs 2019 güncel altın fiyatlarına dair merak edilen tüm detaylar...
ÇEYREK ALTIN
Özellikle hafta sonunun yaklaşmasıyla birlikte fiyatı en çok merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. Çeyrek altın bu saatler itibariyle 409,54 liradan satılıyor.
GRAM ALTIN
Sabah saatlerinden itibaren yükseliş trendinde olan gram altının fiyatı ise 253,09 lira seviyelerinde işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI
Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği altın türü ise hiç kuşkusuz Cumhuriyet altını. Piyasaların gözdesi Cumhuriyet altını 1.694 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın da 819,08 lira civarında işlem görüyor.
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