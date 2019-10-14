Altın fiyatları ne kadar oldu? 14 Ekim tarihli gram ve çeyrek altın fiyatı
Yeni haftanın ilk işlem gününün başlamasıyla birlikte gözler altın fiyatlarına çevrildi. Gram ve çeyrek altın başta olmak üzere altın fiyatlarındaki değişimi merak eden vatandaşlar, hem serbest piyasadaki hem de Kapalıçarşı’daki altın piyasasını inceliyor. Peki, altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Gram ve çeyrek altın haftanın ilk günü ne kadar?
14 Ekim 2019 tarihli anlık ve güncel altın fiyatlarını derledik:
281, 79 TL’den alınan gram altın, 281,84 TL’den satışa sunuluyor.
445,87 TL’den alınan çeyrek altın 455,97 TL’den satışa sunuluyor.
Bin 851 TL’den alınan cumhuriyet altını bin 879 TL’den satışa sunuluyor.
GEÇEN HAFTA ALTIN FİYATLARI NE KADARDI?
İstanbul Kapalıçarşı'da, geçtiğimiz haftanın son işlem günündeki kapanışta çeyrek altın 455,00 lira, Cumhuriyet altını 1.864,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,17 düşüşle 279,90 liradan işlem gördü
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