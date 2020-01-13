Altın fiyatları ne kadar oldu? 13 Ocak çeyrek altın fiyatı
Ülkemizde yatırımcıların en çok rağbet ettiği yatırım araçlarından olan altının, güncel fiyat bilgisi her gün olduğu gibi bugün de araştırılmaya devam ediyor. Çeyrek altının haftaya nasıl başladığı ve ne kadardan alıcı bulduğu da merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadara satılıyor?
Yeni haftanın başlamasıyla birlikte, altının gram fiyatı ve çeyrek altındaki son durum bilgisi, en çok araştırılan konulardan oldu. İşte, 13 Ocak 2020 altın piyasalarında son durum...
Altının gram fiyatı, yüzde 0,6 düşüşle 293,1 lira seviyesinde işlem görüyor.
Gram altın, cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 294,8 liradan tamamladı.
Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 293,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 480 lira, Cumhuriyet altını da 1.962 liradan satılıyor.
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