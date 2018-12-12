Gram ve çeyrek altın şu an ne kadar oldu? Anlık altın fiyatları
Alım ya da satım işlemlerine yön vermek isteyen birçok kişinin merakla araştırdığı altın fiyatları için anlık sorgulamalar devam ediyor. Yatırımcıların gündeminde yer alan altın fiyatları, öğle saatlerine 214 liradan giriş yaptı. Peki, bu durum yarım ve çeyrek altın fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Türkiye'de yatırım için en çok tercih edilen araçlardan olan altının son durumuna yönelik fiyat sorgulamaları hız kazandı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün akşam günü yüzde 1,32 artışla 215,20 liradan tamamlamıştı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 214 lira seviyesinde dengelendi. Dün dolar kurundan bulduğu destekle 217 lirayı test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 primle 214,1 liradan tamamladı.
Bugüne de yükselişle başlayan gram altın, saat 13.23 itibarıyla 214 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 355 lira, Cumhuriyet altını da 1.446 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında yatay seyreden ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.244 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar varlıklarının toparlanmasının ons altını baskıladığını kaydetti.
Memiş, dün 1.250 doları test eden altının ons fiyatının ticaret savaşı endişelerinin azalmasının ardından gerilediğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.238 doların destek, 1.250 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.
Yurt içi piyasalarda dolar kurunun yükselmesinin altının gram fiyatına olumlu yansıdığını ifade eden Memiş, "Gram altın fiyatının 217 lirayı yukarı yönlü kırmadıkça yükselişlerin devam edeceğini söyleyemeyiz. Altının gram fiyatı 207-217 lira bandına yerleşmiş durumda." dedi.
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