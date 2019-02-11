Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatları için araştırmalar günün erken saatlerinden itibaren başladı. Özellikle yatırım amaçlı tercih edilen gram ve çeyrek altının fiyatı merak ediliyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
11 Şubat tarihli altın fiyatlarını derledik:
GRAM ALTIN: Alış 221,57 TL Satış 221,62 TL
ÇEYREK ALTIN: Alış 353,61 TL Satış 361,59 TL
YARIM ALTIN: Alış 705,01 TL Satış 723,17 TL
CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.465,00 TL Satış 1.487,00 TL
GEÇTİĞİMİZ HAFTA ALTIN NE KADARDI?
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, geçtiğimiz hafta yüzde 0,32'lik artışla 221,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,34'lük kazançla bin 482 liraya yükseldi.
Serbest piyasada haftayı, dolar yükselişle, avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,63'lük artışla 5,2460 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı da yüzde 0,52'lik gerilemeyle 5,9550 lira oldu.
Geçen hafta 6,8120 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,07'lik sınırlı düşüşle 6,8070 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,15 değer kaybederek 5,2440 liradan alıcı buldu.
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