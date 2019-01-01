Altın fiyatları ne kadar oldu? 1 Ocak güncel çeyrek altın fiyatı
Yeni yılın ilk günü, en çok merak edilen konulardan biri de altın fiyatları oldu. Piyasalarda altının gram fiyatının ne kadardan işlem gördüğünü merak eden pek çok vatandaşlar, 2019'un ilk gününün sabah saat saatlerinde araştırmalarına hız verdi. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu?
Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım araçlarının başında gelen altının, anlık fiyat bilgisi internet üzerinden yapılan araştırmalarla sorgulanıyor. Birikimlerini altına çevirerek değerlendirmek ya da ellerindeki altınları bozdurmak isteyen vatandaşlar, altının gram fiyatı ve çeyrek altının son durum bilgisini an be an takip ediyor. İşte, 1 Ocak 2019 altın fiyatlarında son durum...
1 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN: Piyasalarda 355 lira civarında satılan çeyrek altının alış fiyatı ise 347 lira seviyelerinde.
GRAM ALTIN: Altının gram fiyatı, bugüne düşüş trendiyle başladı. Altının gram fiyatı şu an itibariyle 217,80 lira seviyelerinde işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI: Piyasaların gözdesi Cumhuriyet altını 1,442 liradan alınırken 1,464 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN: Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü ola yarım altın da 711 lira civarından işlem görmeye devam ediyor.
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GRAM ALTINDA 2019'DA REKOR BEKLENMİYOR
Yurt içinde en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan gram altın, 2018'de dolar kurundan bulduğu destekle tüm zamanların zirvesi olan 280 lirayı gördü. Gram altın, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüşe geçmesine karşın yıllık bazda yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı. Uzmanlar, gram altında 200-210 lira bandının alım için uygun seviyeler olduğunu belirterek, önemli bir gelişme yaşanmaması halinde 2019'da gram altında yeni rekorlar kırılmasının beklenmediğini kaydetti.
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