Altın fiyatları ne kadar oldu? 1 Ocak güncel çeyrek altın fiyatı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
01.01.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Altın fiyatları ne kadar oldu? 1 Ocak güncel çeyrek altın fiyatı

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Altın fiyatları ne kadar oldu? 1 Ocak güncel çeyrek altın fiyatı

Yeni yılın ilk günü, en çok merak edilen konulardan biri de altın fiyatları oldu. Piyasalarda altının gram fiyatının ne kadardan işlem gördüğünü merak eden pek çok vatandaşlar, 2019'un ilk gününün sabah saat saatlerinde araştırmalarına hız verdi. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu?

Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım araçlarının başında gelen altının, anlık fiyat bilgisi internet üzerinden yapılan araştırmalarla sorgulanıyor. Birikimlerini altına çevirerek değerlendirmek ya da ellerindeki altınları bozdurmak isteyen vatandaşlar, altının gram fiyatı ve çeyrek altının son durum bilgisini an be an takip ediyor. İşte, 1 Ocak 2019 altın fiyatlarında son durum...

1 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN: Piyasalarda 355 lira civarında satılan çeyrek altının alış fiyatı ise 347 lira seviyelerinde.

GRAM ALTIN: Altının gram fiyatı, bugüne düşüş trendiyle başladı. Altının gram fiyatı şu an itibariyle 217,80 lira seviyelerinde işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI: Piyasaların gözdesi Cumhuriyet altını 1,442 liradan alınırken 1,464 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN: Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü ola yarım altın da 711 lira civarından işlem görmeye devam ediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI ANLIK TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTINDA 2019'DA REKOR BEKLENMİYOR

Yurt içinde en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan gram altın, 2018'de dolar kurundan bulduğu destekle tüm zamanların zirvesi olan 280 lirayı gördü. Gram altın, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüşe geçmesine karşın yıllık bazda yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı. Uzmanlar, gram altında 200-210 lira bandının alım için uygun seviyeler olduğunu belirterek, önemli bir gelişme yaşanmaması halinde 2019'da gram altında yeni rekorlar kırılmasının beklenmediğini kaydetti.

 

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