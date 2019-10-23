Altın fiyatları ne kadar oldu? 1 gram altın kaç TL'den satılıyor?
Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Hem çeyrek altın hem de gram altın fiyatları altın türleri arasında en çok tüketilen ürünler arasında yer alıyor. Peki altın piyasasında son durum ne? İşte altın piyasasında günün değerleri
Altının gram fiyatı bugün 278 lira seviyesinde işlem görüyor. Bu değerin ardından yatırım altınlarının da fiyatları değişti. İşte yatırım altınlarının değeri.
Çeyrek altının satış fiyatı 456 liradan işlem görürken, 445 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 912 liradan satılırken, 889 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1876 liradan işlem görürken, 1848 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 255.50 olurken, 252.50 liradan geri alınıyor.
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