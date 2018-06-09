Altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları geçtiğimiz güne göre değer kaybederek güne başladı. Özellikle hafta sonu düğünlere giden vatandaşlar çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını merakla takip ederken, yatırım için altın alanlarda piyasayı dakika dakika takip ediyorlar. Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum nedir?
Altının gram fiyatı bu sabah 186 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın fiyatları 306 lira oldu. Cumhuriyet altını 1263 liradan satılıyor. Yarım altın 613 lira iken, 22 ayar bileziğin gram fiyatı 172 lira
Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı?
Altının gramı dün güne yükselişle başladı.. Gram altın 190,9 lira, çeyrek altın 313 lira ve Cumhuriyet altını 1.275 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 190,9 lira seviyelerinde dengeledi.
Dün dolar kurundaki düşüşlerin etkisiyle değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,98 azalışla 189,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 190,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 313 lira, Cumhuriyet altını da 1.275 liradan satıldı.
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