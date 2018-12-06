6 Aralık çeyrek altında son durum Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı ve çeyrek altındaki son durum bilgisi, piyasaların açılması ve işlem yapmaya başlamasıyla birlikte en çok araştırılan konulardan oldu. Dün, günü düşüşle tamamlayan altının bugüne nasıl başladığı ve an itibariyle ne kadardan işlem gördüğü, yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
Türkiye'de yatırım yapanların en çok rağbet ettiği yatırım araçlarından olan altının, güncel durum bilgisi ve anlık fiyatları her gün olduğu gibi bugün de araştırılmaya devam ediyor. Dün akşam, Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,12 azalışla 211,50 liradan tamamlamıştı. Bu gelişmenin ardından, altının yeni güne nasıl başladığı merak konusu oldu. İşte, 6 Aralık güncel gram altın fiyatı ve çeyrek altında son durum bilgisi...
GRAM ALTIN GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 213,7 lira seviyesinde dengelendi. Dün dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,22 azalışla 212,0 liradan tamamladı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 primle 213,7 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 349 lira, Cumhuriyet altını da 1.430 liradan satılıyor.
ASYA PİYASALARINDA SON DURUM
Asya piyasalarında yatay seyreden ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.236,4 dolardan işlem görüyor.
"ALTININ GRAM FİYATI DÜŞEBİLİR"
AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatında düşüşlerin görülebileceğini ifade ederek, 207 liranın destek, 217 liranın direnç olarak takip edileceğini bildirdi. Altının ons fiyatında yarın ABD'de açıklanacak kasım ayı istihdam raporu öncesinde dalgalı seyrin devam edeceğini belirten Memiş, teknik açıdan ons altında 1.235 doların destek, 1.245 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle