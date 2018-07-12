Altın fiyatları ne kadar? 12 Temmuz çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu düğün mevsiminin gelmesinin ardından ve döviz işlemlerini yakından takip eden tarafından araştırılmaya başladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,41 artışla 194,40 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 319,00 lira, Cumhuriyet altını 1.300,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,41 yükselişle 194,40 liradan işlem gördü.
Yeni günün başlaması ve piyasaların açılmasıyla birlikte altın fiyatları da hareketlenmeye başladı. Piyasalardaki son altın fiyatları hakkında sorgulama yapan vatandaşlar özellikle çeyrek altının ne kadar olduğunu ve gram altındaki son durumu merak ediyor. Altın fiyatlarının bugün kapanıştaki son durumu belli oldu. İşte, 12 Temmuz çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 194,40 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 194,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 194,40 liradan, bin 280 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 300 liradan, 177 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 181 liradan, bin 250 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 275 liradan, 628 liradan alınan Yarım Ziynet 638 liradan ve 314 liradan alınan Çeyrek Ziynet 319 liradan satıldı.
ÇEYREK ALTIN İÇİN İMİTASYON DAVASI
Özellikle son yıllarda satışı artan altın görünümlü imitasyon takılara, gerçeğinden ayırt edilmesi çok zor çeyrek, yarım ve tam olanlar da eklendi.
Kuyumcular, kendilerine getirilen takılar içinde imitasyon olanları tespit ettiklerinde düğün sahiplerinin yaşadığı üzüntüyü anlatırken, sahtelerinin satışının yasaklanması gerektiğini belirtti.
Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altının her zaman en güvenilir yatırım aracı olduğunu söyledi.
Çarşıda hareketliliğin sürdüğünü dile getiren Altıkardeş, "Ne var ki alım gücü biraz düştü. Örneğin eskiden 6 bin liralık bir bilezik alacaklarsa bunu 4 bine düşürüyorlar, 10 bin liralık bir set alacaklarsa 7 bin liralık ürünlere bakıyorlar. Yine de çok bereketli bir sezon geçiriyoruz." dedi.
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