Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarındaki dalgalanma, çeyrek fiyatlarında da etkisini gösteriyor. Gram altın fiyatlarında meydana gelen artış nedeniyle çeyrek altın ve yarım altın fiyatları konusunda detayları araştıran vatandaşlar, çeyrek altın ne kadar sorusuna cevap aradı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı piyasalar hakkında bazı bilgiler
Altının gram fiyatı bir ayın en yükseğini gördü. Gram altın 192.6 lira, çeyrek altın 314 lira ve Cumhuriyet altını 1.283 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, 198,8 lira ile son bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçerek 192.6 lira seviyelerinde dengelendi.
Altının gram fiyatı, dün ons fiyatındaki yüzde 1,1'lik düşüşe karşın dolar/TL'deki yükselişten bulduğu destekle yüzde 2,4 değer kazanarak günü 194,6 liradan tamamladı.
Yeni günün başlaması ve piyasaların açılmasıyla birlikte altın fiyatları da hareketlenmeye başladı. Piyasalardaki son altın fiyatları hakkında sorgulama yapan vatandaşlar özellikle çeyrek altının ne kadar olduğunu ve gram altındaki son durumu merak ediyor. Peki, çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları dünün ardından bugün de yükselişe geçerek gram altın fiyatları 194-195 lira bandında işlem görüyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını merakla takip eden vatandaşlar bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun cevabını arıyorlar. Peki çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, piyasalardan güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları bu sabah 192.79 liradan işlem görürken, çeyrek altın fiyatları 314 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altını bozdurmak isteyen vatandaşlar 307 liradan altınlarını geri verebiliyor.
Cumhuriyet altını şuan piyasalarda 1280 liradan işlem görürken, 1269 liradan geri alınıyor.
ÇEYREK ALTIN İÇİN İMİTASYON DAVASI
ÖZELLİKLE son yıllarda satışı artan altın görünümlü imitasyon takılara, gerçeğinden ayırt edilmesi çok zor çeyrek, yarım ve tam olanlar da eklendi.
Kuyumcular, kendilerine getirilen takılar içinde imitasyon olanları tespit ettiklerinde düğün sahiplerinin yaşadığı üzüntüyü anlatırken, sahtelerinin satışının yasaklanması gerektiğini belirtti.
Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altının her zaman en güvenilir yatırım aracı olduğunu söyledi.
Çarşıda hareketliliğin sürdüğünü dile getiren Altıkardeş, "Ne var ki alım gücü biraz düştü. Örneğin eskiden 6 bin liralık bir bilezik alacaklarsa bunu 4 bine düşürüyorlar, 10 bin liralık bir set alacaklarsa 7 bin liralık ürünlere bakıyorlar. Yine de çok bereketli bir sezon geçiriyoruz." dedi.
"SAHTE OLDUĞUNU KUYUMCUYA GELDİKLERİNDE ÖĞRENİYORLAR"
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle imitasyon takı satışlarının arttığına dikkati çeken Altıkardeş, şöyle devam etti:
"Eskiden vitrinlerde 22 ayarın altında bilezik bile yoktu. Şimdi ise fiyatların yüksek olması nedeniyle çarşıdaki bazı dükkanlarda imitasyon, altın görünümlü takıların satışı yapılıyor. Satışı gerçekleştiren imitasyoncu arkadaşlarımız, kötü niyetli kişilere karşı servis imkanı sağlayabilecek imitasyon çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ve bilezik gibi çeşitli ürün yelpazesi çıkardılar. Bilinçli insanlar kesinlikle bunu tercih etmiyor ancak az da olsa bunu kullanan bir kesim var. Onlar da düğün sahibini mağdur ediyor. Düğünden sonra takıları bozdurmak için kuyumcuya geldiklerinde bazı altınların sahte olduğunu öğreniyor, üzülüyorlar."
"4 ÇEYREK SAHTE ÇIKSA BİN 200 LİRA..."
Düğünden sonra getirilen takılar içinde 4 çeyrek altının sahte çıkmasının düğün sahibi için "yaklaşık bin 200 liralık kayıp" anlamına geldiğini söyleyen Altıkardeş, imitasyon altınla gerçek altının sadece bilenlerce ayırt edilebileceğine işaret etti.
Altıkardeş, sürekli altın alışverişi yapan kimselerin bunları ayırt edebileceğini vurgulayarak, "Bu tür sahte, imitasyon takıların piyasada satılmaması, yasaklanması gerekiyor. Satışların durdurulması, yasaklanması için ilgili yerlere başvuruda bulunacağız. Bu konuda hazırlık yapıyoruz." dedi.
Kapalı Çarşı'da kuyumculuk yapan Rahmi Güler de sahte altın nedeniyle mağduriyet yaşayan müşterilerinin bulunduğunu söyledi.
Yakın zamanda kendisine takılarını bozdurmak için gelen bir müşterisinin 4 altının sahte olduğunu tespit ettiklerini ve düğün sahibinin çok üzüldüğünü aktaran Güler, daha sonra altını takan kişileri bulmak için düğün videosunu izleyeceklerini söylediklerini anlattı.
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