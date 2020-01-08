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Ekonomi
Haber Giriş: 08.01.2020 - 20:36,Son Güncelleme:/

Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 8 Ocak anlık yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları

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Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 8 Ocak anlık yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan yükselişin ardından haftanın üçüncü işlem gününde altının gram fiyatı yüzde 1 artışla 305 lira seviyesinde işlem gördü. Sabah saatlerinde grafiklerde artış gösteren gram altının akşam saatlerinde ne kadar olduğu en fazla merak edilen konulardan oldu. Altın yükseldi mi sorusunun cevabının merak eden yatırımcılar, güncel gram ve çeyrek altın fiyatlarını sorguluyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 8 Ocak güncel yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları.

Hafta başından itibaren yükselişle piyasalarda hareket eden altının gram fiyatı çarşamba günü hareketini Kapalıçarşı'da tamamlandı. Gün boyu dalgalanma yaşayan 24 ayar külçe altının gramı Kapalıçarşı'da yüzde 0,17 artışla 301,80 liradan sonlandırdı. Peki, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, canlı altın takibi ve altın fiyatlarında son durum...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 491,00 lira, Cumhuriyet altını 2.009,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 301,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 301,10 301,30 301,60 301,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.984,00 2.005,00 1.988,00 2.009,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 274,60 278,60 275,00 279,00
Lira(Tam) Ziynet 1.939,00 1.959,00 1.942,00 1.962,00
Yarım Ziynet 970,00 980,00 971,00 981,00
Çeyrek Ziynet 485,00 490,00 486,00 491,00

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