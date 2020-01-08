Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 8 Ocak anlık yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları

Hafta başından itibaren yükselişle piyasalarda hareket eden altının gram fiyatı çarşamba günü hareketini Kapalıçarşı'da tamamlandı. Gün boyu dalgalanma yaşayan 24 ayar külçe altının gramı Kapalıçarşı'da yüzde 0,17 artışla 301,80 liradan sonlandırdı. Peki, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, canlı altın takibi ve altın fiyatlarında son durum...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 491,00 lira, Cumhuriyet altını 2.009,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 301,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 301,10 301,30 301,60 301,80

Cumhuriyet Ata Lira 1.984,00 2.005,00 1.988,00 2.009,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 274,60 278,60 275,00 279,00

Lira(Tam) Ziynet 1.939,00 1.959,00 1.942,00 1.962,00

Yarım Ziynet 970,00 980,00 971,00 981,00

Çeyrek Ziynet 485,00 490,00 486,00 491,00

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