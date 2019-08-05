Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 5 Ağustos altın fiyatları
Yeni haftanın ilk iş gününün tamamlanması ve piyasaların kapanmasıyla birlikte, altın fiyatlarının 5 Ağustos'ta günü nasıl kapattığı ve son olarak ne kadardan işlem gördüğü merak edildi. Peki, altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,08 artışla 261,00 liradan tamamladı. İşte, 5 Ağustos 2019 altın fiyatlarında son durum...
İstanbul Kapalıçarşı’da 260,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 261 liradan, bin 719 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 740 liradan, 238 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 242 liradan, bin 680 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 700 liradan, 840 liradan alınan Yarım Ziynet 850 liradan ve 420 liradan alınan Çeyrek Ziynet 425 liradan satıldı.
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