Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 4 Kasım çeyrek altın fiyatı
Piyasaların kapanmasıyla birlikte altın fiyatlarının son durumu hakkındaki ayrıntılar merak konusu oldu. Haftanın ilk iş gününde piyasaların kapanmasıyla, en çok çeyrek altının en son fiyatı araştırıldı. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları günü nasıl kapattı?
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276,80 lira oldu. İşte, piyasaların kapanışında 4 Kasım son altın fiyatları...
İstanbul Kapalıçarşı’da 276,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 276,80 liradan, bin 823 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 844 liradan, 252 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 256 liradan, bin 781 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 801 liradan, 891 liradan alınan Yarım Ziynet 901 liradan ve 445 liradan alınan Çeyrek Ziynet 450 liradan satıldı.
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