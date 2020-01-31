Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 31 Ocak anlık çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları

Haftanın son işlem gününde altın yatırımı yapacak olanlar çeyrek ve gram altın ne kadar oldu sorunun yanıtını öğrenmek adına adına ekonomi grafiklerini anlık takip etti. Yatırımcıların yanı sıra hafta sonu davetlere katılacak olanlar da altında yaşanan son durumu sorgulamaya başladı. Peki, Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 31 Ocak canlı altın fiyatları takibi ve çeyrek ve gram altının anlık fiyatları.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,03 artarak 304,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 495,00 lira, Cumhuriyet altını 2.023,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,03 artarak 304,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 303,70 303,90 303,80 304,00

Cumhuriyet Ata Lira 2.001,00 2.022,00 2.002,00 2.023,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 277,00 281,00 278,00 282,00

Lira (Tam) Ziynet 1.956,00 1.976,00 1.957,00 1.977,00

Yarım Ziynet 978,00 988,00 979,00 989,00

Çeyrek Ziynet 489,00 494,00 490,00 495,00

ALTIN FİYATLARINI ANLIK TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN