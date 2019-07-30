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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
30.07.2019 - 18:45, Son Güncelleme:

Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 30 Temmuz serbest piyasada güncel altın fiyatları

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Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 30 Temmuz serbest piyasada güncel altın fiyatları

30 Temmuz salı günü, piyasaların açılmasından itibaren dalgalanma yaşayan altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Akşam saatlerine doğru kapanışta gram ve çeyrek altının ne kadardan işlem gördüğünü öğrenmek isteyenler, anlık altın fiyatlarını takip ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadardan işlem görüyor? İşte, 30 Temmuz serbest piyasada güncel altın fiyatları.

Haftanın ikinci işlem günü, gram ve çeyrek altında yaşanan dalgalanmalar, piyasalardaki grafiklere yansıdı. Özellikle piyasalar kapandıktan sonra, altının alış ve satış fiyatı, yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, gram ve çeyrek altın akşam saatlerinde ne kadar oldu? İşte, Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatları.

ALTIN FİYATLARI SERBEST PİYASADA NE KADARDAN İŞLEM GÖRÜYOR?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 416,00 lira, Cumhuriyet altını 1.701,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 azalışla 255,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 256,40 256,60 255,00 255,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.690,00 1.711,00 1.680,00 1.701,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 233,80 237,80 232,60 236,60
Lira(Tam) Ziynet 1.651,00 1.671,00 1.642,00 1.662,00
Yarım Ziynet 826,00 836,00 821,00 831,00
Çeyrek Ziynet 413,00 418,00 410,00 416,00

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 256,10 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 255,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 256,10 liradan, bin 686 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 707 liradan, 233,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 237,40 liradan, bin 648 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 668 liradan, 824 liradan alınan Yarım Ziynet 834 liradan ve 412 liradan alınan Çeyrek Ziynet 417 liradan satıldı.

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