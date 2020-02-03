Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 3 Şubat anlık altın fiyatları (Çeyrek, gram, tam ve yarım altında son durum)

Altın yatırımı yapanların gündeminde yer alan gram ve çeyrek altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Pazartesi günü ekonomi grafiklerinde hareketine devam eden altın fiyatları Kapalıçarşı'da işlemini sonlandırdı. 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,03 azalarak 303,90 liradan tamamladı. Peki, tam ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, 3 Şubat altın piyasalarında son durum ve anlık altın fiyatları.

3 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 303,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 303,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 303,90 liradan, 2 bin 1 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 22 liradan, 277 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 281 liradan, bin 956 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 976 liradan, 978 liradan alınan Yarım Ziynet 988 liradan ve 489 liradan alınan Çeyrek Ziynet 494 liradan satıldı.

SABAH SAATLERİNDE ALTIN FİYATLARI NE KADARDI?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 3 Şubat Pazartesi günü 502 TL'den satıldı. Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 303 TL dolaylarında seyretti. Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2,025 liradan alınıp 2,046 liradan satıldı. Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 1,004 TL'den işlem gördü.

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