Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 29 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatlarında haftanın dördüncü işlem günü yaşanan değişimler, vatandaşlar tarafından takip edildi. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 288,9 lira seviyesinde dengelenmişti. Peki, altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın Kapalıçarşı'da ne kadardan işlem görüyor? İşte, 29 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatı.
Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 288,9 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 471 lira, Cumhuriyet altını 1.930 liradan satıldı. Piyasaların kapanmasının ardından, altın fiyatlarında yaşanan değişim grafiklere yansıdı. İşte, altın fiyatlarında son durum.
KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 470,00 lira, Cumhuriyet altını 1.924,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,63 yükselişle 289,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 287,00 287,20 288,80 289,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.891,00 1.912,00 1.903,00 1.924,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 262,00 266,00 263,50 267,50
Lira(Tam) Ziynet 1.848,00 1.868,00 1.860,00 1.880,00
Yarım Ziynet 924,00 934,00 930,00 940,00
Çeyrek Ziynet 462,00 467,00 465,00 470,00
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?
Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 11:45 itibarıyla 288,9 liradan işlem gördü.. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 471 lira, Cumhuriyet altını 1.930 liradan satıldı. Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 1.543,0 dolardan alıcı buldu.
Analistler, ticaret savaşlarında yaşanan gelişmeler ve jeopolitik risklerin halen küresel piyasaların en önemli gündemi olduğuna dikkati çekerek, Avro Bölgesi'nde yaşanan siyasi hareketliliğin de yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini söyledi.
Bugün, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde ekonomik ve tüketici güven endeksi ile ABD'de 2. çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan ons altında 1.530 doların destek, 1.555 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.
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