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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
26.09.2019 - 18:40, Son Güncelleme:

Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 26 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları

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Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 26 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları

Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları güne yükseliş trendiyle başlamasının ardından 275,3 lira seviyesinde hareket etti. Özellikle düğün ve davetlerin yoğunlaştığı hafta sonunun yaklaşması ile, hediyelik altın alacak olan vatandaşlar, altın fiyatlarıyla ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? İşte, 26 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları.

Altının gramı, güne artışla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazanarak 275,3 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 449 lira, Cumhuriyet altını 1.840 liradan satıldı. Piyasaların kapanmasının ardından, altın fiyatları Kapalıçarşı'daki işlemini sürdürdü. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, anlık altın fiyatları.

KAPALIÇARŞI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.835,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,61 düşüşle 275,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 279,80 280,00 275,30 275,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.844,00 1.865,00 1.814,00 1.835,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 255,00 259,00 251,00 255,00
Lira(Tam) Ziynet 1.802,00 1.822,00 1.774,00 1.794,00
Yarım Ziynet 901,00 911,00 887,00 897,00
Çeyrek Ziynet 451,00 456,00 443,00 448,00

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın fiyatları 456 liradan satıldı, 446 liradan geri alındı.

Yarım altın fiyatları 913 liradan satılırken, 890 liradan geri alındı.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 1876 liradan satılırken, 1848 liradan geri alındı.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 254.69 liradan işlem görürken, alış fiyatı 254.49 liradan işlem gördü.

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