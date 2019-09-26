Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 26 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları
Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları güne yükseliş trendiyle başlamasının ardından 275,3 lira seviyesinde hareket etti. Özellikle düğün ve davetlerin yoğunlaştığı hafta sonunun yaklaşması ile, hediyelik altın alacak olan vatandaşlar, altın fiyatlarıyla ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? İşte, 26 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları.
Altının gramı, güne artışla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazanarak 275,3 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 449 lira, Cumhuriyet altını 1.840 liradan satıldı. Piyasaların kapanmasının ardından, altın fiyatları Kapalıçarşı'daki işlemini sürdürdü. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, anlık altın fiyatları.
KAPALIÇARŞI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.835,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,61 düşüşle 275,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 279,80 280,00 275,30 275,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.844,00 1.865,00 1.814,00 1.835,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 255,00 259,00 251,00 255,00
Lira(Tam) Ziynet 1.802,00 1.822,00 1.774,00 1.794,00
Yarım Ziynet 901,00 911,00 887,00 897,00
Çeyrek Ziynet 451,00 456,00 443,00 448,00
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın fiyatları 456 liradan satıldı, 446 liradan geri alındı.
Yarım altın fiyatları 913 liradan satılırken, 890 liradan geri alındı.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1876 liradan satılırken, 1848 liradan geri alındı.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 254.69 liradan işlem görürken, alış fiyatı 254.49 liradan işlem gördü.
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