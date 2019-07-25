Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 25 Temmuz güncel altın fiyatları
Haftanın dördüncü işlem gününde piyasalarda altın fiyatları 25 Temmuz sabahına yükseliş eğilimiyle başlamıştı. Gün boyunca ekonomiyle ilgilenenler ve altın yatırımı yapanlar, gram ve çeyrek altının fiyatını piyasalarda takip etti. Peki, altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? Altın fiyatları Kapalıçarşı'da ne kadardan işlem görüyor? İşte, 25 Temmuz güncel altın fiyatları hakkında bilgiler.
25 Temmuz Perşembe sabahında, altın fiyatları artış eğilimi göstererek 261 lira seviyelerinden yeni güne başladı. Piyasalarda yaşanan değişimler ve altının alış-satış fiyatı, vatandaşlar tarafından internette en fazla araştırılan konulardan biri oldu. Gram ve çeyrek altının fiyatı, akşam saatlerinde Kapalıçarşı'ya yansıdı. Peki, altında son durum ne? İşte, Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,68 azalışla 260,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 424,00 lira, Cumhuriyet altını 1.736,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,68 azalışla 260,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 262,00 262,20 260,20 260,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.727,00 1.748,00 1.715,00 1.736,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 239,00 244,00 237,00 241,00
Lira(Tam) Ziynet 1.687,00 1.707,00 1.675,00 1.695,00
Yarım Ziynet 844,00 854,00 838,00 848,00
Çeyrek Ziynet 422,00 427,00 419,00 424,00
ALTIN FİYATLARI GÜN İÇİNDE NE KADAR OLMUŞTU?
Altın fiyatları, perşembe gününe artış eğilimi ile başladı.
Gram altın 259 lira alış, 261 lira satış,
Çeyrek altın 423 lira alış, 432 lira satış,
Yarım altın 846 lira alış, 864 lira satış,
Cumhuriyet altını 1742 lira alış, 1760 lira ile işlem görüyor.
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