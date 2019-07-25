Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 25 Temmuz güncel altın fiyatları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 25 Temmuz güncel altın fiyatları
GeriEkonomi Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 25 Temmuz güncel altın fiyatları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
25.07.2019 - 18:10, Son Güncelleme:

Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 25 Temmuz güncel altın fiyatları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 25 Temmuz güncel altın fiyatları

Haftanın dördüncü işlem gününde piyasalarda altın fiyatları 25 Temmuz sabahına yükseliş eğilimiyle başlamıştı. Gün boyunca ekonomiyle ilgilenenler ve altın yatırımı yapanlar, gram ve çeyrek altının fiyatını piyasalarda takip etti. Peki, altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? Altın fiyatları Kapalıçarşı'da ne kadardan işlem görüyor? İşte, 25 Temmuz güncel altın fiyatları hakkında bilgiler.

25 Temmuz Perşembe sabahında, altın fiyatları artış eğilimi göstererek 261 lira seviyelerinden yeni güne başladı. Piyasalarda yaşanan değişimler ve altının alış-satış fiyatı, vatandaşlar tarafından internette en fazla araştırılan konulardan biri oldu. Gram ve çeyrek altının fiyatı, akşam saatlerinde Kapalıçarşı'ya yansıdı. Peki, altında son durum ne? İşte, Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,68 azalışla 260,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 424,00 lira, Cumhuriyet altını 1.736,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,68 azalışla 260,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 262,00 262,20 260,20 260,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.727,00 1.748,00 1.715,00 1.736,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 239,00 244,00 237,00 241,00
Lira(Tam) Ziynet 1.687,00 1.707,00 1.675,00 1.695,00
Yarım Ziynet 844,00 854,00 838,00 848,00
Çeyrek Ziynet 422,00 427,00 419,00 424,00

ALTIN FİYATLARI GÜN İÇİNDE NE KADAR OLMUŞTU?

Altın fiyatları, perşembe gününe artış eğilimi ile başladı.

Gram altın 259 lira alış, 261 lira satış,
Çeyrek altın 423 lira alış, 432 lira satış,
Yarım altın 846 lira alış, 864 lira satış,
Cumhuriyet altını 1742 lira alış, 1760 lira ile işlem görüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Arabası olanlar dikkat! 2 gün sonra süre doluyor
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İş dünyasından faiz kararı değerlendirmesi
Analistler: 2019 sonunda yüzde 12-13'lerde faiz göreceğiz