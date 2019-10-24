Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 24 Ekim güncel çeyrek altın fiyatı
Ülkemizdeki yatırımcıların en gözde tercihlerinden altının piyasalardaki son durumu, akşam saatlerinin gelmesi ile birlikte hız kazandı. Başta çeyrek altın olmak üzere altın fiyatlarının günü ne kadardan kapattığı merak ediliyor. Peki, altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
Piyasaların kapanması ve gün sonunun gelmesiyle birlikte altın fiyatları araştırmaları yoğunlaştı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 artışla 278,00 liradan tamamladı. İşte, 24 Ekim güncel altın fiyatları...
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 artışla 278,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 452,00 lira, Cumhuriyet altını 1.852,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 278,00 liradan işlem gördü.
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