Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 22 Temmuz güncel altın fiyatları
Altın yatırımcıları ve ekonomiyle ilgilenen vatandaşlar, haftanın ilk işlem gününde piyasalarda altın fiyatları ile ilgili araştırmalarını sürdürdü. Altının gram fiyatı, 22 Temmuz pazartesi günü haftaya yükseliş trendiyle başladı. Peki, altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte, 22 Temmuz güncel altın fiyatları.
Pazartesi günü piyasaların açılmasıyla beraber, gram ve çeyrek altının fiyatları en fazla araştırılan konulardan biri oldu. Güncel altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, altın fiyatları akşam saatlerinde ne kadar oldu? İşte, Kapalıçarşı 22 Temmuz altın fiyatları hakkında bilgiler.
22 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 425,00 lira, Cumhuriyet altını 1.738,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 azalışla 260,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 261,30 261,50 260,60 260,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.722,00 1.743,00 1.717,00 1.738,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 238,30 242,30 238,00 242,00
Lira(Tam) Ziynet 1.683,00 1.703,00 1.678,00 1.698,00
Yarım Ziynet 841,00 851,00 839,00 849,00
Çeyrek Ziynet 421,00 426,00 420,00 425,00
ALTIN BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?
ÇEYREK ALTIN: Piyasalarda 424,03 lira civarında satılan çeyrek altının alış fiyatı ise 414,63 lira seviyelerinde hareket etti.
GRAM ALTIN: Sabah saatlerinden itibaren yükseliş trendinde olan gram altının fiyatı ise 259,80 lira seviyelerinde işlem gördü.
CUMHURİYET ALTINI: Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği altın türü ise hiç kuşkusuz Cumhuriyet altını. Piyasaların gözdesi Cumhuriyet altını 1.748,00 liradan işlem gördü.
YARIM ALTIN: Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın da 849,18 lira civarından işlem görmeye devam etti.
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