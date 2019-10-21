Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 21 Ekim çeyrek altın fiyatı
Haftanın ilk iş gününde piyasaların kapanmasıyla birlikte altın fiyatlarının güncel durumu araştırılmaya başlandı. En çok tercih edilen yatırım araçlarından altının son durumu ve günü nasıl kapattığı, yatırımcılar tarafından merakla sorgulanıyor. Peki, altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,01 artışla 280,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 455,00 lira oldu. İşte, 21 Ekim kapanışta altın fiyatları...
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 280 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 279,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 280 liradan, bin 844 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 865 liradan, 255 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 259 liradan, bin 802 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 822 liradan, 901 liradan alınan Yarım Ziynet 911 liradan ve 450 liradan alınan Çeyrek Ziynet 455 liradan satıldı.
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