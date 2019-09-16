Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 16 Eylül güncel gram altın fiyatları
Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarına yönelik araştırmalar gün boyu devam etti. Pazartesi günü altının gram fiyatı, 276,53 TL alış, 276,57 TL satış ile işlem gördü. Piyasaların kapanmasının ardından gram ve çeyrek altın fiyatları Kapalıçarşı'da hareketini sürdürdü. Peki, altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum ne? İşte, 16 Eylül güncel gram altın fiyatları.
Altın fiyatları geçtiğimiz hafta düşüş eğiliminde hareket etmişti. Yeni haftada piyasaların açılması ile beraber, altın fiyatları ekonomi grafiklerinde dalgalanma yaşadı.16 Eylül Pazartesi günü Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 artışla 275,20 liradan tamamladı. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları...
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.833,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,22 yükselişle 275,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 274,40 274,60 275,00 275,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.808,00 1.829,00 1.812,00 1.833,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 250,25 254,25 251,00 255,00
Lira(Tam) Ziynet 1.767,00 1.787,00 1.771,00 1.791,00
Yarım Ziynet 884,00 894,00 886,00 896,00
Çeyrek Ziynet 442,00 447,00 443,00 448,00
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