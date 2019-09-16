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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
16.09.2019 - 18:40, Son Güncelleme:

Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 16 Eylül güncel gram altın fiyatları

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Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 16 Eylül güncel gram altın fiyatları

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarına yönelik araştırmalar gün boyu devam etti. Pazartesi günü altının gram fiyatı, 276,53 TL alış, 276,57 TL satış ile işlem gördü. Piyasaların kapanmasının ardından gram ve çeyrek altın fiyatları Kapalıçarşı'da hareketini sürdürdü. Peki, altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum ne? İşte, 16 Eylül güncel gram altın fiyatları.

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta düşüş eğiliminde hareket etmişti. Yeni haftada piyasaların açılması ile beraber, altın fiyatları ekonomi grafiklerinde dalgalanma yaşadı.16 Eylül Pazartesi günü Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 artışla 275,20 liradan tamamladı. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları...

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.833,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,22 yükselişle 275,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 274,40 274,60 275,00 275,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.808,00 1.829,00 1.812,00 1.833,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 250,25 254,25 251,00 255,00
Lira(Tam) Ziynet 1.767,00 1.787,00 1.771,00 1.791,00
Yarım Ziynet 884,00 894,00 886,00 896,00
Çeyrek Ziynet 442,00 447,00 443,00 448,00

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