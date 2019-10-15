Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 15 Ekim Kapalıçarşı güncel gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatlarınında yaşanan son durum hem altın birikimi yapan hem de ekonomiyle ilgilenen vatandaşlar tarafından günün en fazla merak edilen konuları arasında yer aldı. Pazartesi günü piyasaların açılmasıyla işlemine başlayan altın, haftanın ikinci gününde önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kaybıyla 282,4 lira seviyesinde hareket etti. Peki, altın fiyatları salı günü kapanışta ne kadar oldu? İşte, 15 Ekim Kapalıçarşı güncel gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları.
Yeni güne düşüşle başlayan altının gramı, Kapalıçarşı'da hareketini tamamlayarak gün sonunda işlemini sonlandırdı. Akşam saatlerinde gram ve çeyrek altının ne kadar olduğunu merak edenler, araştırmalarını mesai bitiminde yoğunlaştırdı. Peki, yarım altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadardan satılıyor? İşte, anlık altın fiyatları...
15 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,12 azalışla 282,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 459,00 lira, Cumhuriyet altını 1.878,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,12 düşüşle 282,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 285,00 285,20 281,80 282,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.878,00 1.899,00 1.857,00 1.878,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 260,00 264,00 257,00 261,00
Lira(Tam) Ziynet 1.835,00 1.855,00 1.815,00 1.835,00
Yarım Ziynet 918,00 928,00 907,00 917,00
Çeyrek Ziynet 459,00 464,00 454,00 459,00
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?
Çeyrek altının satış fiyatı 464 lira olurken, alış fiyatı 454 lira seviyesinde işlem gördü.
Yarım altının satış fiyatı 930 lira olurken, alış fiyatı 906 liradan işlem gördü.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1912 liradan işlem görürken alış fiyatı 1883 liradan değer buldu.
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