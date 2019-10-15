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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Haber Giriş: 15.10.2019 - 20:05, Son Güncelleme:

Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 15 Ekim Kapalıçarşı güncel gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları

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Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 15 Ekim Kapalıçarşı güncel gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatlarınında yaşanan son durum hem altın birikimi yapan hem de ekonomiyle ilgilenen vatandaşlar tarafından günün en fazla merak edilen konuları arasında yer aldı. Pazartesi günü piyasaların açılmasıyla işlemine başlayan altın, haftanın ikinci gününde önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kaybıyla 282,4 lira seviyesinde hareket etti. Peki, altın fiyatları salı günü kapanışta ne kadar oldu? İşte, 15 Ekim Kapalıçarşı güncel gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları.

Yeni güne düşüşle başlayan altının gramı, Kapalıçarşı'da hareketini tamamlayarak gün sonunda işlemini sonlandırdı. Akşam saatlerinde gram ve çeyrek altının ne kadar olduğunu merak edenler, araştırmalarını mesai bitiminde yoğunlaştırdı. Peki, yarım altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadardan satılıyor? İşte, anlık altın fiyatları...

15 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,12 azalışla 282,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 459,00 lira, Cumhuriyet altını 1.878,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,12 düşüşle 282,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 285,00 285,20 281,80 282,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.878,00 1.899,00 1.857,00 1.878,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 260,00 264,00 257,00 261,00
Lira(Tam) Ziynet 1.835,00 1.855,00 1.815,00 1.835,00
Yarım Ziynet 918,00 928,00 907,00 917,00
Çeyrek Ziynet 459,00 464,00 454,00 459,00

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?

Çeyrek altının satış fiyatı 464 lira olurken, alış fiyatı 454 lira seviyesinde işlem gördü.

Yarım altının satış fiyatı 930 lira olurken, alış fiyatı 906 liradan işlem gördü.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 1912 liradan işlem görürken alış fiyatı 1883 liradan değer buldu.

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