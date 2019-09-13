Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 13 Eylül Kapalıçarşı gram altın fiyatları
Piyasaların son işlem gününde altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 274,2 lira seviyesinde hareket etti. Altın fiyatları piyasaların kapanmasıyla Kapalıçarşı'da hareketini sürdürerek grafiklere yansıdı. Peki, altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? Altın fiyatları Kapalıçarşı'da nasıl şekillendi? İşte, 13 Eylül güncel gram ve çeyrek altın fiyatları.
Hafta sonu öncesi altın fiyatlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Gram altın cuma gününde 274 lira, çeyrek altın 447 lira ve Cumhuriyet altını 1.830 liradan işlem gördü. Yatırımcıların gün boyunca sıklıkla araştırdığı 24 ayar külçe altının gramı, Kapalıçarşı'da günü yüzde 0,15 azalışla 274,60 liradan tamamladı. İşte, altın fiyatlarında son durum...
KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 447,00 lira, Cumhuriyet altını 1.829,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,15 düşüşle 274,60 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 274,80 275,00 274,40 274,60
Cumhuriyet Ata Lira 1.811,00 1.832,00 1.808,00 1.829,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 251,00 255,00 250,25 254,25
Lira(Tam) Ziynet 1.770,00 1.790,00 1.767,00 1.787,00
Yarım Ziynet 885,00 895,00 884,00 894,00
Çeyrek Ziynet 443,00 448,00 442,00 447,00
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