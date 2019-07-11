Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 11 Temmuz çeyrek altın fiyatı
Piyasaların kapanması ve akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte, altın fiyatlarının günü ne kadardan kapattığı ve çeyrek altının en son işlem gördüğü fiyat, yatırımcılar ve hediyelik almak isteyen vatandaşlarca sorgulanmaya başladı. Peki, altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
11 Temmuz Perşembe gününde altın fiyatlarının günü ne kadardan kapattığı, piyasaları yakından takip eden vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, 11 Temmuz'da altın türlerinin kapanış fiyatları...
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 azalışla 257,70 liradan tamamladı.
257,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 257,70 liradan, bin 697 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 718 liradan, 235 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 239 liradan, bin 658 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 678 liradan, 829 liradan alınan Yarım Ziynet 839 liradan ve 415 liradan alınan Çeyrek Ziynet 420 liradan satıldı.
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