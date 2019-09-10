Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 10 Eylül gram altın fiyatları
Haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı ilerleyen saatlerde 276,3 lira seviyesinde hareket etti. Piyasalara yansıyan altın fiyatlarındaki iniş ve çıkış ekonomiyle ilgilenen vatandaşlar tarafından gün boyu takip edildi. Özellikle gün sonunda gram ve çeyrek altının ne kadar olduğu ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Peki, altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? İşte, 10 Eylül gram altın fiyatları.
Altının gramı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,3 değer kaybederek 276,3 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 455 lira, Cumhuriyet altını 1.856 liradan satıldı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? İşte, Kapalıçarşı altın fiyatları...
KAPALIÇARŞI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 azalışla 278,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.857,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,14 düşüşle 278,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 279,00 279,20 278,60 278,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.839,00 1.860,00 1.836,00 1.857,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 254,50 258,50 254,00 258,00
Lira(Tam) Ziynet 1.797,00 1.817,00 1.794,00 1.814,00
Yarım Ziynet 898,00 908,00 897,00 907,00
Çeyrek Ziynet 449,00 454,00 449,00 454,00
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