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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
10.09.2019 - 19:19, Son Güncelleme:

Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 10 Eylül gram altın fiyatları

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Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 10 Eylül gram altın fiyatları

Haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı ilerleyen saatlerde 276,3 lira seviyesinde hareket etti. Piyasalara yansıyan altın fiyatlarındaki iniş ve çıkış ekonomiyle ilgilenen vatandaşlar tarafından gün boyu takip edildi. Özellikle gün sonunda gram ve çeyrek altının ne kadar olduğu ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Peki, altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? İşte, 10 Eylül gram altın fiyatları.

Altının gramı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,3 değer kaybederek 276,3 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 455 lira, Cumhuriyet altını 1.856 liradan satıldı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? İşte, Kapalıçarşı altın fiyatları...

KAPALIÇARŞI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 azalışla 278,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.857,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,14 düşüşle 278,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 279,00 279,20 278,60 278,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.839,00 1.860,00 1.836,00 1.857,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 254,50 258,50 254,00 258,00
Lira(Tam) Ziynet 1.797,00 1.817,00 1.794,00 1.814,00
Yarım Ziynet 898,00 908,00 897,00 907,00
Çeyrek Ziynet 449,00 454,00 449,00 454,00

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