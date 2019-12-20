Altın fiyatları haftayı ne kadardan tamamladı? 20 Aralık Kapalıçarşı güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

Hafta sonu öncesi altın yatırımcıları altında yaşanan değişimleri anlık olarak takip etti. Özellikle piyasalar kapanmadan önce gram ve çeyrek altının alış fiyatına yönelik araştırmalar cuma günü hız kazandı. Gün sonunda ise altın fiyatları Kapalıçarşı'ya yansıdı. İşte, altın fiyatlarında son durum.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 460,00 lira, Cumhuriyet altını 1.883,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 282,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 282,00 282,20 282,50 282,70

Cumhuriyet Ata Lira 1.858,00 1.879,00 1.862,00 1.883,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 257,00 261,00 257,65 261,65

Lira(Tam) Ziynet 1.816,00 1.836,00 1.819,00 1.839,00

Yarım Ziynet 908,00 918,00 910,00 920,00

Çeyrek Ziynet 454,00 459,00 455,00 460,00

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADARDI?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 20 Aralık Cuma günü 466 TL'den satıldı.

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 282 TL dolaylarında seyretti.

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.880 liradan alınıp 1.900 liradan satıldı.

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 932 TL'den işlem gördü.

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