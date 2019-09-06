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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
06.09.2019 - 20:07, Son Güncelleme:

Altın fiyatları haftayı ne kadardan kapattı? 6 Eylül çeyrek altın fiyatı

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Altın fiyatları haftayı ne kadardan kapattı? 6 Eylül çeyrek altın fiyatı

Hafta sonunun gelmesi ile beraber, cuma günü gram ve çeyrek altında yaşanan değişimler, yatırımcılar tarafından takip edildi. Özellikle düğün ve davetlere katılacak olan vatandaşlar, piyasalarda altın fiyatlarının ne kadardan alıcı bulduğunu sorguluyor. Peki, altın fiyatları haftayı ne kadardan kapattı? Altın fiyatları Kapalıçarşı'da ne kadar oldu? İşte, 6 Eylül çeyrek altın fiyatı.

Bugüne de düşüşle başlayan gram altın, saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,4 değer kaybıyla 276,5 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 454 lira, Cumhuriyet altını 1.855 liradan satıldı. Peki, altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? İşte, altın fiyatlarında yaşanan son durum.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 artışla 280,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 456,00 lira, Cumhuriyet altını 1.866,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 yükselişle 280,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 279,00 279,20 280,00 280,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.839,00 1.860,00 1.845,00 1.866,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 254,00 258,00 255,50 259,50
Lira(Tam) Ziynet 1.797,00 1.817,00 1.803,00 1.823,00
Yarım Ziynet 898,00 908,00 902,00 912,00
Çeyrek Ziynet 449,00 454,00 451,00 456,00

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?

İstanbul Kapalıçarşı’da 276,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 277 liradan, bin 824 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 845 liradan, 252,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 256,50 liradan, bin 783 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 803 liradan, 891 liradan alınan Yarım Ziynet 901 liradan ve 446 liradan alınan Çeyrek Ziynet 451 liradan satılıyor.

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