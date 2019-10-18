Altın fiyatları haftayı ne kadardan kapattı? 18 Ekim Cuma güncel çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları
Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarının ne kadar olduğu hafta sonu öncesi en fazla araştırılan konulardan oldu. Özellikle takı için altın almayı planlayan vatandaşlar, gram altının cuma günü ne kadardan satıldığını öğrenmek adına piyasaları takip etti. Altının gram fiyatı, son işlem gününde, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 değer kaybıyla 276,2 lira seviyesinde hareket etti. Peki, altın fiyatları haftayı ne kadardan kapattı? 18 Ekim Cuma güncel çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları.
Cuma günü sabah saatlerinde gram altın 276,2 lira, çeyrek altın 453 lira ve Cumhuriyet altını 1.850 lira seviyesinde hareket etti. Mesai bitiminde hareketini sonlandıran altının gramı günü yüzde 1,88 azalışla 277,20 liradan tamamladı. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte, anlık altın fiyatlarına yönelik detaylar.
CUMA GÜNÜ ALTIN FİYATLARI HAFTAYI NE KADARDAN KAPATTI?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,88 azalışla 277,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 451,00 lira, Cumhuriyet altını 1.846,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,88 düşüşle 277,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 282,30 282,50 277,00 277,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.860,00 1.881,00 1.825,00 1.846,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 257,50 261,50 252,60 256,60
Lira(Tam) Ziynet 1.818,00 1.838,00 1.784,00 1.804,00
Yarım Ziynet 909,00 919,00 892,00 902,00
Çeyrek Ziynet 455,00 460,00 446,00 451,00
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