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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
26.07.2019 - 18:16, Son Güncelleme:

Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? Kapalıçarşı 26 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları

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Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? Kapalıçarşı 26 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları, 26 Temmuz Cuma gününe düşüş eğilimi ile başladı. Gram ve çeyrek altın yatırımı yapacak olanlar, yada hediyelik altın almayı düşünenler, piyasalardan güncel altın fiyatlarını sorguluyor. Peki, altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? Gram ve çeyrek altın serbest piyasada ne kadardan işlem görüyor? İşte, Kapalıçarşı 26 Temmuz altın fiyatları.

Son bir haftadır piyasalarda yükseliş trendi seyreden altın fiyatları, cuma gününe 259 lira seviyelerinden başlamıştı. Altında yaşanan anlık değişim, piyasalardaki grafiklere yansıdı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları günü nasıl tamamladı? İşte, güncel altın fiyatları ile ilgili bilgiler.

ALTIN FİYATLARI AKŞAM SAATLERİNDE NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 420,00 lira, Cumhuriyet altını 1.718,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,03 azalışla 257,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 260,20 260,40 257,50 257,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.715,00 1.736,00 1.697,00 1.718,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 237,00 241,00 235,00 239,00
Lira(Tam) Ziynet 1.675,00 1.695,00 1.658,00 1.678,00
Yarım Ziynet 838,00 848,00 829,00 839,00
Çeyrek Ziynet 419,00 424,00 415,00 420,00

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?

Altın fiyatları, cuma gününe artış eğilimi ile başladı.

Gram altın 257 lira alış, 259 lira satış,
Çeyrek altın 420 lira alış, 429 lira satış,
Yarım altın 840 lira alış, 858 lira satış,
Cumhuriyet altını 1730 lira alış, 1747 lira ile işlem görüyor.

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