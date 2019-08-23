Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? Çeyrek altın ne kadar oldu?
Haftanın son iş gününde piyasaların kapanmasıyla birlikte, yatırımcıların gözdesi altının günü ve haftayı nasıl kapattığı ve bunun yanı sıra çeyrek altının en son ne kadardan işlem gördüğü merak ediliyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,43 artışla 279,70 liradan tamamladı. İşte, 23 Ağustos 2019 Cuma günü altın piyasalarında kapanış fiyatları...
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 455,00 lira, Cumhuriyet altını 1.863,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,43 yükselişle 279,70 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,94 artışla 279,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,93 kazançla 1.863,00 lira oldu. Geçen hafta 442,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 455,00 liraya çıktı.
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