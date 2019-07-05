Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? 5 Temmuz güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Haftanın son işlem gününde, piyasalarda yaşanan son dalgalanmaların ardından altın fiyatlarıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Özellikle hafta sonunun gelmesiyle, düğün ve nikah davetlerine katılacak olanlar, ya da ekonomiyle ilgilenenler, 5 Temmuz güncel altın fiyatlarıyla ilgili bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? İşte, 5 Temmuz güncel gram ve çeyrek altın fiyatları.
Gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 5 Temmuz sabahı gram altın 255,3 lira, çeyrek altın 416 lira ve Cumhuriyet altını 1.703 lira seviyelerinde hareket etmişti.Piyasalarda yaşanan hareketlilik, altın yatırımcılarının gün boyunca araştırdığı konulardan biri oldu. Peki, akşam saatlerinde piyasalarda altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadardan satılıyor? İşte, altının kapanış fiyatı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 252 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 252,20 liradan, bin 661 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 682 liradan, 230 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 234 liradan, bin 623 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 643 liradan, 812 liradan alınan Yarım Ziynet 822 liradan ve 406 liradan alınan Çeyrek Ziynet 411 liradan satıldı.
5 TEMMUZ KAPALIÇARŞI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 411,00 lira, Cumhuriyet altını 1.682,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,94 düşüşle 252,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 254,40 254,60 252,00 252,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.676,00 1.697,00 1.661,00 1.682,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 232,00 236,00 230,00 234,00
Lira(Tam) Ziynet 1.638,00 1.658,00 1.623,00 1.643,00
Yarım Ziynet 819,00 829,00 812,00 822,00
Çeyrek Ziynet 410,00 415,00 406,00 411,00
ALTININ DÜNKÜ KAPANIŞI
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 254,60 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 254,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 254,60 liradan, bin 676 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 697 liradan, 232 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 236 liradan, bin 638 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 658 liradan, 819 liradan alınan Yarım Ziynet 829 liradan ve 410 liradan alınan Çeyrek Ziynet 415 liradan satıldı.
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