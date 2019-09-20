Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? 20 Eylül çeyrek altın fiyatı
Haftanın son işlem gününde piyasaların kapanmasıyla birlikte, altın fiyatlarının son durumu ve haftayı nasıl kapattığı başta yatırımcılar olmak üzere pek çok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadardan satılıyor?
Altın fiyatlarındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi, akşam saatleriyle birlikte hız kazandı. Özellikle çeyrek altındaki son durum ve kapanış fiyatı merak ediliyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 277 lira oldu. İşte, 20 Eylül en son güncel altın fiyatları...
İstanbul Kapalıçarşı’da 276,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 277 liradan, bin 824 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 845 liradan, 252 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 256 liradan, bin 783 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 803 liradan, 891 liradan alınan Yarım Ziynet 901 liradan ve 446 liradan alınan Çeyrek Ziynet 451 liradan satılıyor.
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