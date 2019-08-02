Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? 2 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları
Piyasalarda haftanın son işlem gününde, altının gram fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından 258,4 lira seviyesinde dengelendi. Akşam saatlerine doğru, gram ve çeyrek altında yaşanan değişimler, yatırımcılar tarafından piyasalarda takip edildi. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? İşte, 2 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları.
Dün akşam saatlerinde gelen yükselişin ardından bugün aşağı yönlü bir seyir izleyen gram altın, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,8'lik azalışla 258,4 liradan işlem görmüştü. 2 Ağustos akşamı piyasaların kapanmasının ardından, serbest piyasada altın fiyatlarında yaşanan değişimler, grafiklere yansıdı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Serbest piyasada altın ne kadardan işlem görüyor? İşte, gram ve çeyrek altında yaşanan anlık gelişmeler.
2 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 420,00 lira, Cumhuriyet altını 1.721,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 258,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 252,80 253,00 258,00 258,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.666,00 1.687,00 1.700,00 1.721,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 230,55 234,55 235,30 239,30
Lira(Tam) Ziynet 1.628,00 1.648,00 1.661,00 1.681,00
Yarım Ziynet 814,00 824,00 831,00 841,00
Çeyrek Ziynet 407,00 412,00 415,00 420,00
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?
Gram altın 258,4 lira, çeyrek altın 423 lira ve Cumhuriyet altını 1.725 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 258,4 lira seviyesinde dengelendi.
Ons altın dünkü yüzde 2,4'lük değer kazancının ardından bugün Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyerek yüzde 0,5 değer kaybıyla 1.438,3 dolardan işlem gördü.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle