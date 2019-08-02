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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
02.08.2019 - 18:11, Son Güncelleme:

Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? 2 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları

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Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? 2 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları

Piyasalarda haftanın son işlem gününde, altının gram fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından 258,4 lira seviyesinde dengelendi. Akşam saatlerine doğru, gram ve çeyrek altında yaşanan değişimler, yatırımcılar tarafından piyasalarda takip edildi. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? İşte, 2 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları.

Dün akşam saatlerinde gelen yükselişin ardından bugün aşağı yönlü bir seyir izleyen gram altın, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,8'lik azalışla 258,4 liradan işlem görmüştü. 2 Ağustos akşamı piyasaların kapanmasının ardından, serbest piyasada altın fiyatlarında yaşanan değişimler, grafiklere yansıdı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Serbest piyasada altın ne kadardan işlem görüyor? İşte, gram ve çeyrek altında yaşanan anlık gelişmeler.

2 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 420,00 lira, Cumhuriyet altını 1.721,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 258,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 252,80 253,00 258,00 258,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.666,00 1.687,00 1.700,00 1.721,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 230,55 234,55 235,30 239,30
Lira(Tam) Ziynet 1.628,00 1.648,00 1.661,00 1.681,00
Yarım Ziynet 814,00 824,00 831,00 841,00
Çeyrek Ziynet 407,00 412,00 415,00 420,00

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Gram altın 258,4 lira, çeyrek altın 423 lira ve Cumhuriyet altını 1.725 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 258,4 lira seviyesinde dengelendi.

Ons altın dünkü yüzde 2,4'lük değer kazancının ardından bugün Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyerek yüzde 0,5 değer kaybıyla 1.438,3 dolardan işlem gördü.

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