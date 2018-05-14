Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları geçtiğimiz haftalardaki yükselişini sürdürerek gram fiyatında değer kazanmaya devam ediyor. Yatırımcılar altın fiyatlarındaki bu hareketlenmeyi dikkatle takip ederken, çeyrek altın ve gram altın fiyatları dakika dakika takip ediliyor. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum..
Çeyrek altın fiyatları geçtiğimiz hafta 300 lirayı bulan fiyatı ile dikkat çekmişti. Sabah saatlerinde altın fiyatları bir miktar düşüş ile başladı. Şuan çeyrek altın fiyatı 298 lira seviyesinde. Gram altın 184 liradan satılırken, Cumhuriyet altını 1218 liradan alıcı buluyor.
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