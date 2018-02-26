Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? - İşte çeyrek altın ve gram altının değeri

Altın fiyatları haftanın ilk gününde yükseliş ile güne başladı. Fiyatlar bugün 162 lirayı aşarak uzun süredir gösterdiği yükselişi bir kademe daha arttırdı. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bu değerin ardından artmaya devam ediyor. Peki altının gramının yükselmesinin ardından çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altının gramı haftaya yükselişle başladı. Gram altın 162,7 lira, çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını 1.088 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 162,7 lira seviyelerinde dengelendi. Çeyrek altının satış fiyatı ise 266 lira seviyesinde Cuma günü dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 yükselişle 162 liradan tamamladı. Gram altın, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,52 artışla 162,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.088 liradan satılıyor. Küresel piyasalarda değer kaybeden dolardan pozitif yönde etkilenen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,78 değer kazancıyla 1.339,24 dolardan işlem görüyor.