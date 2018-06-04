Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? İşte çeyrek altın ve gram altında son durum
Altın fiyatları geçtiğimiz haftaki yükselişinin ardından bugün hemen hemen aynı değerle haftaya başladı. Çeyrek altın ve gram altın gibi yatırım altınları da bu değişimden etki gördü. Peki piyasalardaki son fiyatların ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı şuan için 193 lirayı aşan değeri ile dikkat çekerken, çeyrek altın 312 lira ve cumhuriyet altını 1283 liradan işlem görüyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle